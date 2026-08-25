Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
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25.08.2026 16:02:23
FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresnillo-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fresnillo-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Fresnillo-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Fresnillo-Anteile an diesem Tag 5.49 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Fresnillo-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1’820.167 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (32.00 GBP), wäre die Investition nun 58’245.36 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 482.45 Prozent erhöht.
Alle Fresnillo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23.73 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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