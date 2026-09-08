FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresnillo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Fresnillo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 16.97 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58.928 Fresnillo-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’814.38 GBP, da sich der Wert einer Fresnillo-Aktie am 07.09.2026 auf 30.79 GBP belief. Damit wäre die Investition 81.44 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Fresnillo einen Börsenwert von 23.16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch