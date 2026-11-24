|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Fresnillo-Performance im Blick
|
24.11.2026 16:02:24
FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Fresnillo-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Fresnillo-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9.20 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10.875 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 245.34 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Papiers am 23.11.2026 auf 22.56 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 145.34 Prozent.
Insgesamt war Fresnillo zuletzt 15.86 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fresnillo PLC
|
16:02
|FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12:26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Börse London: Zum Handelsende Gewinne im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
23.11.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 im Plus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
18.11.26
|LSE-Handel FTSE 100 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Fresnillo PLC
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: Dow stabil -- SMI leichter -- DAX erhält ebenfalls Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag leicht nach unten. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel seitwärts. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.