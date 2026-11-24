Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Fresnillo-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9.20 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10.875 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 245.34 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Papiers am 23.11.2026 auf 22.56 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 145.34 Prozent.

Insgesamt war Fresnillo zuletzt 15.86 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch