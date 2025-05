FTSE 100-Wert F&C Investment Trust-Aktie: Über diese Dividende können sich F&C Investment Trust-Anleger freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier F&C Investment Trust am 30.04.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2024 0.16 GBP. Damit wurde die F&C Investment Trust-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 6.67 Prozent erhöht. Insgesamt wurde entschieden 75.60 Mio. GBP an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die F&C Investment Trust-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 5.23 Prozent aufgestockt.

Am Tag der Hauptversammlung schloss der F&C Investment Trust-Anteilsschein via London bei einem Wert von 10.33 GBP. Das F&C Investment Trust-Wertpapier wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem F&C Investment Trust-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die F&C Investment Trust-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die F&C Investment Trust-Aktie verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 1.41 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 1.53 Prozent.

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der F&C Investment Trust-Kurs via London 4.77 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 19.07 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

F&C Investment Trust ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 4.976 Mrd. GBP. Das KGV von F&C Investment Trust beträgt aktuell 5.51. Der Umsatz von F&C Investment Trust betrug in 2024 644.890 Mio. GBP. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 2.01 GBP.

