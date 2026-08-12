FTSE 100-Wert Experian-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Experian von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?

Am 12.08.2023 wurde die Experian-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Experian-Papier letztlich bei 28.63 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Experian-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 34.928 Experian-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.08.2026 1’003.84 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28.74 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 0.38 Prozent.

Zuletzt verbuchte Experian einen Börsenwert von 25.42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch