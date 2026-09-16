FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätte eine Investition in Experian von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Experian-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33.48 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Experian-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.987 Experian-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28.00 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83.64 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16.36 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Experian bezifferte sich zuletzt auf 25.24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch