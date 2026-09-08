Entain Aktie 11238866 / IM00B5VQMV65
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08.09.2026 10:02:16
FTSE 100-Wert Entain-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Entain von vor einem Jahr angefallen
Anleger, die vor Jahren in Entain-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 08.09.2025 wurden Entain-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Entain-Papier bei 8.76 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1’141.292 Entain-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’843.41 GBP, da sich der Wert einer Entain-Aktie am 07.09.2026 auf 5.12 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -41.57 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Entain belief sich zuletzt auf 3.38 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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