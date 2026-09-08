FTSE 100-Wert Entain-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Entain von vor einem Jahr angefallen

Am 08.09.2025 wurden Entain-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Entain-Papier bei 8.76 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1’141.292 Entain-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’843.41 GBP, da sich der Wert einer Entain-Aktie am 07.09.2026 auf 5.12 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -41.57 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Entain belief sich zuletzt auf 3.38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch