FTSE 100-Wert Entain-Aktie: So viel hätte eine Investition in Entain von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Entain-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 19.12 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Entain-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.229 Entain-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 5.41 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28.29 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 71.71 Prozent gleich.

Entain markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch