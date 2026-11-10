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10.11.2026 10:02:07
FTSE 100-Wert Endeavour Mining-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endeavour Mining von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Endeavour Mining-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Endeavour Mining-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Endeavour Mining-Anteile bei 16.51 GBP. Wer vor 3 Jahren 1’000 GBP in die Endeavour Mining-Aktie investiert hat, hat nun 60.569 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 2’594.79 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 42.84 GBP belief. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 2’594.79 GBP entspricht einer Performance von +159.48 Prozent.
Zuletzt verbuchte Endeavour Mining einen Börsenwert von 10.12 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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