FTSE 100-Wert Endeavour Mining-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endeavour Mining von vor 3 Jahren verdient

Endeavour Mining-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16.59 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Endeavour Mining-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6.028 Endeavour Mining-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 41.69 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 251.30 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 151.30 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Endeavour Mining belief sich zuletzt auf 9.91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch