|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Endeavour Mining-Anlage im Blick
|
17.11.2026 10:02:05
FTSE 100-Wert Endeavour Mining-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endeavour Mining von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Endeavour Mining-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 17.11.2021 wurde die Endeavour Mining-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Endeavour Mining-Anteile bei 20.07 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 498.304 Endeavour Mining-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’412.32 GBP, da sich der Wert eines Endeavour Mining-Anteils am 16.11.2026 auf 36.95 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 84.12 Prozent.
Insgesamt war Endeavour Mining zuletzt 9.03 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Endeavour Mining PLC
|
10:02
|FTSE 100-Wert Endeavour Mining-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endeavour Mining von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 schwächelt zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Starker Wochentag in London: So steht der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Ausblick: Endeavour Mining öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Endeavour Mining PLC
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.