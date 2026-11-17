Am 17.11.2021 wurde die Endeavour Mining-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Endeavour Mining-Anteile bei 20.07 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 498.304 Endeavour Mining-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’412.32 GBP, da sich der Wert eines Endeavour Mining-Anteils am 16.11.2026 auf 36.95 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 84.12 Prozent.

Insgesamt war Endeavour Mining zuletzt 9.03 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch