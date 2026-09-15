FTSE 100-Wert Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endeavour Mining von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden Endeavour Mining-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16.58 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 603.136 Endeavour Mining-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Endeavour Mining-Aktie auf 44.92 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’092.88 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 170.93 Prozent.

Endeavour Mining markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch