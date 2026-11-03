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|Endeavour Mining-Investmentbeispiel
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03.11.2026 10:02:17
FTSE 100-Wert Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endeavour Mining-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Endeavour Mining-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Endeavour Mining-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 30.40 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Endeavour Mining-Aktie investiert hat, hat nun 3.289 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122.83 GBP, da sich der Wert eines Endeavour Mining-Papiers am 02.11.2026 auf 37.34 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 22.83 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Endeavour Mining bezifferte sich zuletzt auf 8.98 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Endeavour Mining PLC
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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