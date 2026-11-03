FTSE 100-Wert Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endeavour Mining-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Endeavour Mining-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 30.40 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Endeavour Mining-Aktie investiert hat, hat nun 3.289 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122.83 GBP, da sich der Wert eines Endeavour Mining-Papiers am 02.11.2026 auf 37.34 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 22.83 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Endeavour Mining bezifferte sich zuletzt auf 8.98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch