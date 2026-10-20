FTSE 100-Wert Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endeavour Mining-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 20.10.2021 wurden Endeavour Mining-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Endeavour Mining-Aktie an diesem Tag bei 18.65 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 53.619 Endeavour Mining-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 41.41 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’220.38 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 122.04 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Endeavour Mining belief sich zuletzt auf 10.14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch