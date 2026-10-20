FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel hätte eine Investition in easyJet von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren wurde das easyJet-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7.87 GBP wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 GBP in die easyJet-Aktie investierten, hätten nun 127.102 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 6.84 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 868.87 GBP wert. Mit einer Performance von -13.11 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

easyJet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.13 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch