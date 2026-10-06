FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in easyJet von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der easyJet-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4.49 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2’225.684 easyJet-Aktien im Depot. Die gehaltenen easyJet-Aktien wären am 05.10.2026 15’067.88 GBP wert, da der Schlussstand 6.77 GBP betrug. Aus 10’000 GBP wurden somit 15’067.88 GBP, was einer positiven Performance von 50.68 Prozent entspricht.

easyJet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch