Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’856 1.1%  SPI 19’658 1.0%  Dow 51’268 0.2%  DAX 25’438 0.7%  Euro 0.9357 0.3%  EStoxx50 6’289 0.8%  Gold 4’149 0.2%  Bitcoin 71’475 0.3%  Dollar 0.8322 0.1%  Öl 99.9 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Warnsignale am Aktienmarkt: Welche historischen Lektionen bei Börsenturbulenzen schützen
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
NVIDIA-Aktie auf Rekordjagd: Rückt die 6-Billionen-Dollar-Marke in Reichweite?
Micron-Aktie im Bullenmodus: Zündet jetzt die nächste Stufe des Milliarden-Wachstums?
Suche...
ETF Sparplan

easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

easyJet-Investition 06.10.2026 10:02:12

FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in easyJet von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in easyJet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

easyJet
7.40 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der easyJet-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4.49 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2’225.684 easyJet-Aktien im Depot. Die gehaltenen easyJet-Aktien wären am 05.10.2026 15’067.88 GBP wert, da der Schlussstand 6.77 GBP betrug. Aus 10’000 GBP wurden somit 15’067.88 GBP, was einer positiven Performance von 50.68 Prozent entspricht.

easyJet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu easyJet plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten