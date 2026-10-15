Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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15.10.2026 10:02:02
FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diploma-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Diploma-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Diploma-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Diploma-Anteile 29.08 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 GBP in die Diploma-Aktie investierten, hätten nun 34.388 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Diploma-Papiers auf 79.30 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’726.96 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 172.70 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Diploma eine Marktkapitalisierung von 10.54 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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