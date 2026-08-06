Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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06.08.2026 10:02:29
FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diploma-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Diploma eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurde das Diploma-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 8.31 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Diploma-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.034 Diploma-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 76.75 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 923.59 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 923.59 GBP, was einer positiven Performance von 823.59 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Diploma betrug jüngst 10.16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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