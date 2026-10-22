FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diploma von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Diploma-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Diploma-Anteile bei 29.55 GBP. Bei einem Diploma-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 338.416 Diploma-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 75.05 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 25’398.09 GBP wert. Damit wäre die Investition 153.98 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Diploma bezifferte sich zuletzt auf 10.03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch