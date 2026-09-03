Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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03.09.2026 10:02:30
FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Diploma-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Diploma-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8.97 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 111.545 Diploma-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.09.2026 7’958.73 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 71.35 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 695.87 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Diploma eine Marktkapitalisierung von 9.55 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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