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|Lukrative Diageo-Investition?
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23.10.2026 10:02:13
FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor einem Jahr angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Diageo gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Diageo-Papier statt. Zum Handelsende stand die Diageo-Aktie an diesem Tag bei 18.26 GBP. Wer vor 1 Jahr 1’000 GBP in die Diageo-Aktie investiert hat, hat nun 54.765 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 980.01 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Anteils am 22.10.2026 auf 17.90 GBP belief. Damit wäre die Investition 2.00 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Diageo belief sich zuletzt auf 38.71 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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