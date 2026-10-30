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30.10.2026 10:02:13
FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Diageo eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren wurde das Diageo-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30.87 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Diageo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 323.939 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 17.02 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 5’511.82 GBP wert. Die Abnahme von 10’000 GBP zu 5’511.82 GBP entspricht einer negativen Performance von 44.88 Prozent.
Diageo war somit zuletzt am Markt 37.87 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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