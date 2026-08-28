Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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28.08.2026 10:02:25
FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Diageo-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 28.08.2025 wurde das Diageo-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Diageo-Papiers betrug an diesem Tag 20.63 GBP. Bei einem Diageo-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 484.731 Diageo-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’247.70 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Anteils am 27.08.2026 auf 17.02 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17.52 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 38.63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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