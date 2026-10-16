FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diageo von vor 10 Jahren verloren

Diageo-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 21.90 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Diageo-Aktie investiert, befänden sich nun 4.566 Diageo-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Diageo-Papiers auf 17.56 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80.18 GBP wert. Die Abnahme von 100 GBP zu 80.18 GBP entspricht einer negativen Performance von 19.82 Prozent.

Der Marktwert von Diageo betrug jüngst 38.71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch