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DCC Aktie 238664 / IE0002424939

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Profitabler DCC-Einstieg? 30.09.2026 10:02:14

FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DCC-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen DCC-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

DCC
71.31 CHF 0.62%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem DCC-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das DCC-Papier bei 47.72 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2.096 DCC-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64.35 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134.85 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 134.85 GBP, was einer positiven Performance von 34.85 Prozent entspricht.

DCC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.50 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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