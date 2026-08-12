FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DCC von vor 3 Jahren abgeworfen

Die DCC-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der DCC-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 44.51 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 224.669 DCC-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 63.70 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’311.39 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43.11 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von DCC belief sich jüngst auf 5.45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch