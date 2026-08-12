Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’805 0.0%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9372 0.1%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’403 0.8%  Bitcoin 51’573 0.0%  Dollar 1 0.2%  Öl 88.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Cerebras Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Nebius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Sixt gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...

DCC Aktie 238664 / IE0002424939

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrative DCC-Anlage? 12.08.2026 10:02:28

FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DCC von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in DCC-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

DCC
69.89 CHF 0.13%
Kaufen Verkaufen

Die DCC-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der DCC-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 44.51 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 224.669 DCC-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 63.70 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’311.39 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43.11 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von DCC belief sich jüngst auf 5.45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DCC plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten