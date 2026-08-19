FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DCC-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 19.08.2021 wurde das DCC-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren DCC-Anteile an diesem Tag 59.88 GBP wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die DCC-Aktie investierten, hätten nun 1.670 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 106.05 GBP, da sich der Wert einer DCC-Aktie am 18.08.2026 auf 63.50 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6.05 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von DCC belief sich zuletzt auf 5.43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch