FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DCC-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem DCC-Papier statt. Zum Handelsende standen DCC-Anteile an diesem Tag bei 60.63 GBP. Wer vor 5 Jahren 10’000 GBP in die DCC-Aktie investiert hat, hat nun 164.941 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’613.98 GBP, da sich der Wert einer DCC-Aktie am 13.10.2026 auf 64.35 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6.14 Prozent angezogen.

DCC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.50 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch