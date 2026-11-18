Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem DCC-Papier statt. Zum Handelsende standen DCC-Anteile an diesem Tag bei 61.65 GBP. Wer vor 10 Jahren 1’000 GBP in die DCC-Aktie investiert hat, hat nun 16.221 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’047.04 GBP, da sich der Wert einer DCC-Aktie am 17.11.2026 auf 64.55 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4.70 Prozent angezogen.

DCC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch