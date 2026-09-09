FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Croda International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Croda International-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Croda International-Anteile bei 91.86 GBP. Bei einem Croda International-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.089 Croda International-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 08.09.2026 36.22 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 33.27 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63.78 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Croda International belief sich zuletzt auf 4.56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch