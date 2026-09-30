FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Croda International-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Croda International-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 49.15 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Croda International-Aktie investierten, hätten nun 2.035 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 32.76 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66.65 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 66.65 GBP, was einer negativen Performance von 33.35 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Croda International eine Marktkapitalisierung von 4.54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch