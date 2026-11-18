Heute vor 1 Jahr wurden Croda International-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Croda International-Anteile bei 27.03 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 36.996 Croda International-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37.70 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’394.75 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 39.47 Prozent erhöht.

Croda International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.34 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch