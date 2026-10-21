Croda International Aktie 47002255 / GB00BJFFLV09
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21.10.2026 10:02:15
FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Croda International von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Croda International-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Croda International-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28.80 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.472 Croda International-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 124.86 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Anteils am 20.10.2026 auf 35.96 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 24.86 Prozent gleich.
Croda International war somit zuletzt am Markt 5.07 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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