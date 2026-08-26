Croda International Aktie 47002255 / GB00BJFFLV09
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26.08.2026 10:02:15
FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Croda International-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Croda International-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Croda International-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Croda International-Anteile bei 25.51 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 39.200 Croda International-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 34.57 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’355.15 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 35.52 Prozent.
Zuletzt verbuchte Croda International einen Börsenwert von 4.84 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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