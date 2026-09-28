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ConvaTec Aktie 34172357 / GB00BD3VFW73

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ConvaTec-Anlage im Blick 28.09.2026 10:02:19

FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ConvaTec von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen ConvaTec-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

ConvaTec
2.30 CHF 0.52%
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der ConvaTec-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2.25 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die ConvaTec-Aktie investierten, hätten nun 44.405 Anteile im Besitz. Die gehaltenen ConvaTec-Anteile wären am 25.09.2026 92.98 GBP wert, da der Schlussstand 2.09 GBP betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7.02 Prozent verringert.

Am Markt war ConvaTec jüngst 4.02 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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