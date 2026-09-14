FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ConvaTec von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit ConvaTec-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2.23 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die ConvaTec-Aktie investiert, befänden sich nun 447.628 ConvaTec-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.09.2026 965.98 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2.16 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3.40 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete ConvaTec eine Marktkapitalisierung von 4.17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch