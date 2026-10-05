FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel hätte ein ConvaTec-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

ConvaTec-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die ConvaTec-Anteile bei 2.16 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 462.963 ConvaTec-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 1’002.78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2.17 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 0.28 Prozent.

ConvaTec wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.16 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch