FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConvaTec-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die ConvaTec-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ConvaTec-Anteile bei 2.27 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die ConvaTec-Aktie investiert hat, hat nun 44.126 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 2.30 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101.31 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1.31 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete ConvaTec eine Marktkapitalisierung von 4.48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch