Vor 1 Jahr wurde das ConvaTec-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2.37 GBP. Wer vor 1 Jahr 10’000 GBP in die ConvaTec-Aktie investiert hat, hat nun 4’222.973 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’224.66 GBP, da sich der Wert einer ConvaTec-Aktie am 20.11.2026 auf 2.66 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 12.25 Prozent vermehrt.

Insgesamt war ConvaTec zuletzt 5.07 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch