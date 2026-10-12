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ConvaTec Aktie 34172357 / GB00BD3VFW73

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ConvaTec-Anlage unter der Lupe 12.10.2026 10:02:29

FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ConvaTec von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ConvaTec-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

ConvaTec
2.48 CHF 3.77%
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Heute vor 5 Jahren wurde die ConvaTec-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren ConvaTec-Anteile an diesem Tag 2.01 GBP wert. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4’968.821 ConvaTec-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’931.41 GBP, da sich der Wert eines ConvaTec-Papiers am 09.10.2026 auf 2.20 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 9.31 Prozent.

ConvaTec erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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