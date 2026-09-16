Computacenter Aktie 27035417 / GB00BV9FP302
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16.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Wert Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Computacenter von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Computacenter-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde das Computacenter-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Computacenter-Aktie an diesem Tag 28.32 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.531 Computacenter-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 185.04 GBP, da sich der Wert eines Computacenter-Papiers am 15.09.2026 auf 52.40 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 85.04 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Computacenter belief sich zuletzt auf 5.47 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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