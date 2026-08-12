FTSE 100-Wert Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Computacenter-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Die Computacenter-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 21.38 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 46.773 Computacenter-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Computacenter-Aktie auf 48.50 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’268.48 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 126.85 Prozent angezogen.

Der Computacenter-Wert an der Börse wurde auf 5.09 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch