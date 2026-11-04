FTSE 100-Wert Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Computacenter-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Computacenter-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Computacenter-Aktie 26.20 GBP wert. Bei einem Computacenter-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38.168 Computacenter-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’925.57 GBP, da sich der Wert eines Computacenter-Anteils am 03.11.2026 auf 50.45 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 92.56 Prozent.

Computacenter war somit zuletzt am Markt 5.24 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch