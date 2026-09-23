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Computacenter Aktie 27035417 / GB00BV9FP302

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Computacenter-Investition im Blick 23.09.2026 10:02:24

FTSE 100-Wert Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Computacenter-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Computacenter-Aktie Investoren gebracht.

Computacenter
65.00 EUR 0.00%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Computacenter-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Computacenter-Aktie betrug an diesem Tag 7.22 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Computacenter-Papier investiert hätte, befänden sich nun 138.504 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 55.65 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’707.76 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 670.78 Prozent gesteigert.

Computacenter war somit zuletzt am Markt 5.78 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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