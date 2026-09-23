Computacenter Aktie 27035417 / GB00BV9FP302
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Computacenter-Investition im Blick
|
23.09.2026 10:02:24
FTSE 100-Wert Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Computacenter-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Computacenter-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Computacenter-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Computacenter-Aktie betrug an diesem Tag 7.22 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Computacenter-Papier investiert hätte, befänden sich nun 138.504 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 55.65 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’707.76 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 670.78 Prozent gesteigert.
Computacenter war somit zuletzt am Markt 5.78 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Computacenter PLC
|
10:02
|FTSE 100-Wert Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Computacenter-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Starker Wochentag in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
16.09.26
|FTSE 100-Wert Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Computacenter von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Starker Wochentag in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)