Compass Group Aktie 36805672 / GB00BD6K4575
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Compass Group-Performance
|
31.08.2026 10:02:22
FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compass Group von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Compass Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Compass Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Compass Group-Anteile betrug an diesem Tag 26.48 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 377.572 Compass Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30.65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’572.60 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 15.73 Prozent vermehrt.
Compass Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 52.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Compass Group plc
|
10:02
|FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compass Group von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
27.08.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Verluste in London: FTSE 100 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Optimismus in London: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Compass Group plc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.