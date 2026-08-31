FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compass Group von vor 3 Jahren verdient

Compass Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Compass Group-Anteile betrug an diesem Tag 26.48 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 377.572 Compass Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30.65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’572.60 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 15.73 Prozent vermehrt.

Compass Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 52.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch