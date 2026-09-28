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Compass Group Aktie 36805672 / GB00BD6K4575

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Rentabler Compass Group-Einstieg? 28.09.2026 10:02:19

FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Compass Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Compass Group
24.80 CHF 2.41%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Compass Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Compass Group-Papier bei 26.66 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Compass Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.751 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 29.44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110.44 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10.44 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Compass Group betrug jüngst 50.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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