FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 10 Jahren eingefahren

Compass Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Compass Group-Papier bei 19.63 USD. Bei einem Compass Group-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 509.480 Compass Group-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (31.20 USD), wäre die Investition nun 15’895.78 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +58.96 Prozent.

Compass Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 53.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch