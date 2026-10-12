Compass Group Aktie 36805672 / GB00BD6K4575
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|Lukrative Compass Group-Investition?
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12.10.2026 10:02:29
FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Compass Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Compass Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Compass Group-Papier bei 19.63 USD. Bei einem Compass Group-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 509.480 Compass Group-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (31.20 USD), wäre die Investition nun 15’895.78 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +58.96 Prozent.
Compass Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 53.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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