|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative Coca-Cola HBC-Investition?
|
03.11.2026 10:02:17
FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola HBC-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Coca-Cola HBC-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurden Coca-Cola HBC-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Coca-Cola HBC-Anteile an diesem Tag bei 21.15 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 472.813 Coca-Cola HBC-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Coca-Cola HBC-Aktie auf 48.08 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22’732.86 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 127.33 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Coca-Cola HBC belief sich jüngst auf 17.14 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Coca-Cola HBC AG
|
10:02
|FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola HBC-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
27.10.26
|LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
27.10.26
|FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola HBC von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 mittags schwächer (finanzen.ch)
|
20.10.26
|FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
13.10.26
|FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Coca-Cola HBC AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel nach Richtungssuche tiefer -- DAX schliesslich mit Verlusten -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen schlossen mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.