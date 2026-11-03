FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola HBC-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Coca-Cola HBC-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Coca-Cola HBC-Anteile an diesem Tag bei 21.15 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 472.813 Coca-Cola HBC-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Coca-Cola HBC-Aktie auf 48.08 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22’732.86 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 127.33 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Coca-Cola HBC belief sich jüngst auf 17.14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch