Coca-Cola HBC Aktie 19825130 / CH0198251305
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15.09.2026 10:02:07
FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola HBC-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Coca-Cola HBC-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurde das Coca-Cola HBC-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Coca-Cola HBC-Papier an diesem Tag bei 24.66 GBP. Bei einem Coca-Cola HBC-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40.556 Coca-Cola HBC-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola HBC-Papiers auf 46.44 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’883.41 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 88.34 Prozent.
Coca-Cola HBC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16.38 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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