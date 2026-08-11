FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Coca-Cola HBC-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22.87 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 437.254 Coca-Cola HBC-Anteilen. Die gehaltenen Coca-Cola HBC-Papiere wären am 10.08.2026 20’655.88 GBP wert, da der Schlussstand 47.24 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 106.56 Prozent vermehrt.

Coca-Cola HBC wurde am Markt mit 18.08 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch